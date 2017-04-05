Госинспекторы вновь задержали браконьеров-сетевиков

Об очередных случаях задержания на Гомельщине браконьеров-сетевиков сообщает госинспекция охраны животного и растительного мира. На разливах Днепра в урочище Подизвоз госинспекторы задержали жителя Лоева, который с помощью двух лесковых сетей длиной 75 метров выловил 34 особи рыбы весом 24 кг. Возбуждено уголовное дело, причинённый вред оценили в 6,5 тысяч рублей. А сельчанин из деревни Шапчицы Рогачёвского района установил в пойме Днепра шесть сетей общей длиной 225 метров. Ему попалось всего 14 рыбин. Но, с учётом периода нереста, и этого хватило на «уголовку».