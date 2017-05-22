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Готовность всех пляжей Беларуси проверят к 29 мая

22.05.2017 понедельник

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы оценят состояние и благоустройство всех зон отдыха населения у водных объектов до 29 мая, сообщила заведующая отделением коммунальной гигиены ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Ирина Жевняк.

Основное внимание уделят содержанию подъездных путей, туалетов, урн, контейнерных площадок, кабин для переодевания, своевременности уборки территории и вывоза мусора, покоса травы, покраске и ремонту малых архитектурных форм. По результатам мониторинга собственникам выдаются предписания и рекомендации. По словам Ирины Жевняк, в настоящее время претензий к качеству воды у санитарно-эпидемиологической службы нет.

По данным синоптиков, вода в водоёмах республики прогрелась до 13-19 градусов. Купальный сезон обычно начинается 1 июня, заканчивается 31 августа. В период массового купания специалисты регулярно проводят отбор проб воды и лабораторные исследования на предмет соответствия установленным параметрам безвредности и безопасности.

Актуальная информация размещается на сайте центра. "Как правило, в южных регионах - Брестской и Гомельской областях - чаще принимаются решения о приостановлении или ограничении купания. Вода там быстрее прогревается и более высок риск ухудшения ее качества. В первом случае запрещается купаться и детям, и взрослым, во втором случае - только детям", - отметила Ирина Жевняк. Всего в Беларуси насчитывается около 600 зон отдыха у воды.

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