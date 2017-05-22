Губернатор Владимир Дворник заострил внимание на готовности сельхозтехники

Степень готовности техники - один из определяющих факторов урожая зерновых, заявил на аппаратном совещании председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник. Анализируя итоги нынешней посевной кампании, Владимир Дворник отметил, что, несмотря на погодные капризы, в большинстве хозяйств сев яровых культур проведён в оптимальные агрономические сроки.

"Неплохо идёт развитие озимых зерновых, в отличие от прошлых лет в этом году значительно меньше погибло посевов озимого рапса. Одним словом, основа урожая заложена. Самое главное сейчас - своевременно подготовить зерноуборочную технику. От того, насколько оперативно и качественно будет выполнена эта работа, и будет зависеть размер валового сбора зерна в области", - подчеркнул он.

Глава области дал поручение облсельхозпроду в течение нескольких дней собрать по каждому хозяйству сведения о состоянии комбайнов и другой техники, которая будет задействована на уборке зерновых, и составить график её ремонта. В течение недели необходимо подготовить предложения по источникам финансирования ремонтных работ. Контроль за соблюдением графика ремонта возлагается на председателей райисполкомов.

"Спрос будет жёсткий, потому что самые большие потери зерна происходят по причине растянутых сроков уборки. Чтобы не допустить этого, готовность комбайнов к середине июля должна быть 100%", - констатировал Владимир Дворник. Комбайновый парк области начитывает около 1350 единиц техники, из которых почти 90% отечественного производства. Жатва в самом южном регионе республики начнется уже в третьей декаде июня. К этому времени должны будут созреть посевы озимого рапса.



