Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
24.12.16
25.12.16
EUR
Евро
2.0338
2.0338
USD
Доллар США
1.948
1.948
RUB
Российских рублей
3.2008
3.2008
подробнее

Новости

все новости

Хоккей. 24 декабря - вторая серия "областного дерби"

23.12.2016 пятница

24 декабря пройдут матчи 28 тура чемпионата страны по хоккею. Жлобинский «Металлург» попробует взять реванш за поражение в прошлом туре у «Гомеля» (2:6). После этой виктории гомельчане переместились на 4 место в турнирной таблице чемпионата. «Сталевары» остались на шестой позиции. Вторая серия дерби стартует в 15 часов на жлобинском льду. Если «огненные рыси» вновь смогут победить «стальных волков», у «Гомеля» будет возможность подняться на третью строку чемпионата. Но это произойдёт лишь в том случае, если свой поединок проиграет солигорский «Шахтёр». Что, кстати, вполне возможно, потому как «кроты» в этом туре играют с набравшим неплохой ход гродненским «Неманом». 

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014