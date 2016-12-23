Хоккей. 24 декабря - вторая серия "областного дерби"

24 декабря пройдут матчи 28 тура чемпионата страны по хоккею. Жлобинский «Металлург» попробует взять реванш за поражение в прошлом туре у «Гомеля» (2:6). После этой виктории гомельчане переместились на 4 место в турнирной таблице чемпионата. «Сталевары» остались на шестой позиции. Вторая серия дерби стартует в 15 часов на жлобинском льду. Если «огненные рыси» вновь смогут победить «стальных волков», у «Гомеля» будет возможность подняться на третью строку чемпионата. Но это произойдёт лишь в том случае, если свой поединок проиграет солигорский «Шахтёр». Что, кстати, вполне возможно, потому как «кроты» в этом туре играют с набравшим неплохой ход гродненским «Неманом».