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Хоккей. "Гомель" и "Металлург" потерпели поражения в чемпионате Беларуси

11.01.2017 среда

После новогодней паузы возобновились баталии национального хоккейного первенства. Команды нашего региона в очередных матчах потерпели поражения. «Гомель» проиграл в гостях у гродненского «Немана» - 1:3, а жлобинский «Металлург», также на выезде, был разгромлен хоккеистами молодечненского «Динамо» - 0:6. Турнирное положение не изменилось - гомельчане на 4-ом месте, «Металлург» замыкает первую шестёрку. Уже 12 января наши хоккейные клубы продолжат своё выездное турне. Гомельчанам предстоит испытание лидером турнира – минской «Юностью», а жлобинская дружина отправится в Гродно. 

Кстати, ХК «Гомель» организует выезд болельщиков в Минск на матч против «Юности». Напомню начнётся в Чижовка-Арене в 19 часов. Выезд автобуса из Гомеля – в полдень, сбор у ледового дворца в 11:30. Проезд для желающих будет бесплатным, а вот за входной билет на матч придётся заплатить. При себе необходимо иметь паспорт и копию паспорта. Успеть записаться на поездку можно 12 января с 9 часов в офисе хоккейного клуба «Гомель» либо по телефону 78-49-79. 

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