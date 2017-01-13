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Хоккей «Металлург» неожиданно обыграл "Неман"

13.01.2017 пятница

Жлобинский «Металлург» приятно удивил болельщиков в прошедшем 12 января туре чемпионата Беларуси по хоккею. «Стальные волки», напомним, замыкают шестёрку сильнейших, причём, с большим отставанием по очкам. Однако жлобинские хоккеисты сумели нанести гостевое поражение одному из лидеров турнира – гродненскому «Неману» - 3:1. А вот ХК «Гомель» снова не смог разжиться очками, уступив в гостях у фаворита первенства минской «Юности» со счётом 2:4. Турнирное положение в первой шестёрке не изменилось. Следующие матчи команды проведут в воскресенье, 15 января, на домашних аренах. Гомельчане, занимающие 4-е место в таблице, ждут в гости хоккеистов солигорского «Шахтёра», который на третьей строке. Кстати, разница между соперниками – всего одно очко. Таким образом, в случае победы «рысей» они потеснят «горняков» и войдут в лидирующую тройку. Начало матча – в 17 часов. И в это же время в Жлобине стартует поединок между «Металлургом» и «Юностью». 

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