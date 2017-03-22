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Исполком "Белорусской федерации футбола" утвердил новый логотип

22.03.2017 среда

Исполком "Белорусской федерации футбола" утвердил новый логотип 27-го национального первенства Беларуси. Разработаны три цветовые вариации: полноцветная - зеленый и красный цвета, монохромная темная и монохромная светлая. Новый логотип выполнен с использованием русского и белорусского языков. В ближайшее время футбольным клубам элитного дивизиона будут переданы все сопутствующие материалы. Чемпионат Беларуси среди команд высшей лиги начнется 1 апреля, завершится 26 ноября. В нем примут участие 16 команд.

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