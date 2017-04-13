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Изменён график работы медучреждений в выходные и праздничные дни

13.04.2017 четверг

В апреле и мае изменён график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни, сообщили в Минздраве. Так, больничные организации 24 апреля и 8 мая будут работать по графику рабочего дня, 25 апреля, 1 и 9 мая - праздничного дня, 29 апреля и 6 мая - по графику работы в субботу. Работа поликлиник, санстанций, аптек, организаций переливания крови, медтехники будет организована аналогично, но 29 апреля и 6 мая – по графику рабочего дня, а не субботы. В выходные и праздничные дни учреждения здравоохранения будут усилены наиболее квалифицированными специалистами.

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