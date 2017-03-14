Израиль будет покупать в Гомельской области кошерную говядину

Мясокомбинат «Кошелёво» будет поставлять кошерную говядину в Израиль. Это стало возможным благодаря созданию в Гомельской области первого в республике предприятия специального профиля, сообщает пресс-служба облисполкома. Мясокомбинат «Кошелёво» - не так давно введённое в строй частное предприятие, которое заключило контракт с израильской фирмой, имеющей многолетний опыт поставок кошерного мяса из разных стран. 14 марта в присутствии религиозных представителей Израиля был произведён первый убой животных для отгрузки кошерной говядины на экспорт. Объём её поставок из Гомельской области составит 24-28 тонн в сутки.