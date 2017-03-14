Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
14.03.17
15.03.17
EUR
Евро
2.0456
2.0371
USD
Доллар США
1.9122
1.9143
RUB
Российских рублей
3.2353
3.2463
подробнее

Новости

все новости

Израиль будет покупать в Гомельской области кошерную говядину

14.03.2017 вторник

Мясокомбинат «Кошелёво» будет поставлять кошерную говядину в Израиль. Это стало возможным благодаря созданию в Гомельской области первого в республике предприятия специального профиля, сообщает пресс-служба облисполкома. Мясокомбинат «Кошелёво» - не так давно введённое в строй частное предприятие, которое заключило контракт с израильской фирмой, имеющей многолетний опыт поставок кошерного мяса из разных стран.  14 марта в присутствии религиозных представителей Израиля был произведён первый убой животных для отгрузки кошерной говядины на экспорт. Объём её поставок из Гомельской области составит 24-28 тонн в сутки.

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014