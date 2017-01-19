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К концу этого года планируют провести испытания белорусского электромобиля

19.01.2017 четверг

Один из белорусских институтов сейчас активно работает в этом направлении. Белорусскую электрическую разработку будут использовать на основе автомобиля "БелДжи". Уже к осени должны получить прототип и провести испытания в Беларуси. 

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