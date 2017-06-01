Китайская делегация из города Ляочэн впервые приехала в Гомель

Сегодня, 1 июня, китайские гости встретились с гомельскими властями. Как было отмечено в ходе встречи, внешнеторговый оборот Гомеля – два с половиной миллиарда долларов в год. С КНР – 50 миллионов, только 4 из них – экспорт наших товаров. В частности, сельхозтехники и кондитерских изделий. Импорт составляет 46 миллионов. Мы покупаем машины, оборудование, ткань и сырье.

С участием китайских инвестиций в регионе реализуются проекты в промышленной сфере. Это заводы, которые строятся в Светлогорске и Добруше.

С Ляочэном пока контактов у Гомеля нет. В ходе встречи были выделены направления, по которым можно наладить сотрудничество. У китайской стороны есть интерес закупать нашу сельхозтехнику либо настроить ее совместное производство. Приоритетными также являются сферы медицины и образования.