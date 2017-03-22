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Консультации по вопросам трудоустройства молодежи пройдут в Гомельской области 25 и 26 марта

22.03.2017 среда

Приемы проведут первые секретари райкомов БРСМ и специалисты районных управлений по труду, занятости и соцзащите. Молодые люди смогут получить консультации в ближайшие выходные с 10 утра до 2 часов дня во всех районных комитетах БРСМ Гомельской области. Кстати, в территориальных комитетах БРСМ Гомельской области начали работу горячие линии по оказанию помощи в трудоустройстве молодежи, в том числе и на летний период. Телефоны горячих линий размещены на сайте Гомельской областной организации "БРСМ"

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