Коррупционный скандал на «Гомельтранснефть «Дружба»

Задержан гендиректор предприятия в момент получения взятки от бывшего зампреда Президиума Академии наук Беларуси. Как сообщили в Комитете госбезопасности, в 2015 году управленцы разработали преступную схему. «Гомельтранснефть» заключила договор на ремонт нефтепровода «Мозырь-Брест» с одной из украинских компаний. Сумма сделки составила 8 миллиардов неденоминированных рублей. Чтобы обойти законодательство и обналичить часть преступных доходов, были привлечены подконтрольные коммерческие структуры и предприниматели. Сейчас оба фигуранта заключены под стражу.