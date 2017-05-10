Кубок Беларуси по гандболу среди мужских команд будет разыгран в Гомеле 13-14 мая

За почетный трофей будут бороться сильнейшие гандбольные дружины страны. В их числе БГК им. Мешкова (Брест), СКА (Минск), "Гомель" и "Кронон" (Гродно). Полуфинальные игры пройдут 13 мая. В 3 часа дня в ледовом дворце сойдутся "Кронон" и БГК им. Мешкова. Матч "Гомеля" и СКА начнется в 17.30. Победители полуфиналов выявят сильнейшего в решающей встрече за Кубок Беларуси, которая запланирована на 14 мая и начнется в 15.30. Этой игре будет предшествовать поединок за 3-е место, которое разыграют неудачники полуфиналов.