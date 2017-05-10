Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
10.05.17
11.05.17
EUR
Евро
2.0728
2.0728
USD
Доллар США
1.8824
1.8824
RUB
Российских рублей
3.2481
3.2481
подробнее

Новости

все новости

Кубок Беларуси по гандболу среди мужских команд будет разыгран в Гомеле 13-14 мая

10.05.2017 среда

За почетный трофей будут бороться сильнейшие гандбольные дружины страны. В их числе БГК им. Мешкова (Брест), СКА (Минск), "Гомель" и "Кронон" (Гродно). Полуфинальные игры пройдут 13 мая. В 3 часа дня в ледовом дворце сойдутся "Кронон" и БГК им. Мешкова. Матч "Гомеля" и СКА начнется в 17.30. Победители полуфиналов выявят сильнейшего в решающей встрече за Кубок Беларуси, которая запланирована на 14 мая и начнется в 15.30. Этой игре будет предшествовать поединок за 3-е место, которое разыграют неудачники полуфиналов. 

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014