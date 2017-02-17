Л. Ананич: СМИ должны более объёмно освещать достижения белорусских учёных

В год науки СМИ должны более объёмно освещать достижения белорусских учёных. Об этом 17 февраля в Гомеле заявила министр информации Беларуси Лилия Ананич. Она ответила на телефонные обращения гомельчан в ходе горячей линии. Вопросы, с которыми жители областного центра обращались к министру информации, имели не только частный контекст, но и общенациональный. Подняли тему юбилейных мероприятий к 500-летию белорусского книгопечатания, конкуренции печатных СМИ и интернета, распространения социальной рекламы. Обсуждался также вопрос популяризации деятельности белорусских учёных.