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МЧС Беларуси презентовало имиджевый ролик ко Дню спасателя

18.01.2017 среда

Видео опубликовано на официальном сайте МЧС. Напомню, 19 января спасатели Беларуси отмечают свой профессиональный праздник. По этому случаю МЧС и презентовало социальный ролик «Прожить одну жизнь - спасти тысячи».

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