МЧС: за выходные в регионе на пожарах погибли трое

Неосторожное обращение с огнём при курении привело к трагедии в Наровлянском районе. Такова основная версия сотрудников МЧС. Жилой дом загорелся в деревне Головчицы. В задымленном помещении под элементами строительных конструкций спасатели обнаружили тело тридцатилетней хозяйки жилища. Точная причина пожара выясняется. Проверку проводит оперативно-следственная группа.

В Лельчицком районе в огне погибла пенсионерка. Пожар в жилом доме произошёл в деревне Новое Полесье. Когда спасатели прибыли на место вызова, кровля деревянной постройки горела открытым пламенем. В одной из комнат был обнаружен труп 78-летней хозяйки жилища. Точная причина трагедии устанавливается. Одна из версий – нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Ещё одну человеческую жизнь огонь забрал в Речицком районе. В деревне Молчаны загорелись дом и сарай. Спасти хозяина жилища не удалось. Тело 54-летнего мужчины нашли в одной из комнат. Предварительная версия возникновения пожара - нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления. Оперативно-следственная группа проводит проверку.