Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
20.03.17
21.03.17
EUR
Евро
2.0356
2.0356
USD
Доллар США
1.8909
1.8909
RUB
Российских рублей
3.2636
3.2636
подробнее

Новости

все новости

МЧС: за выходные в регионе на пожарах погибли трое

20.03.2017 понедельник

Неосторожное обращение с огнём при курении привело к трагедии в Наровлянском районе. Такова основная версия сотрудников МЧС. Жилой дом загорелся в деревне Головчицы. В задымленном помещении под элементами строительных конструкций спасатели обнаружили тело тридцатилетней хозяйки жилища. Точная причина пожара выясняется. Проверку проводит оперативно-следственная группа. 

В Лельчицком районе в огне погибла пенсионерка. Пожар в жилом доме произошёл в деревне Новое Полесье. Когда спасатели прибыли на место вызова, кровля деревянной постройки горела открытым пламенем. В одной из комнат был обнаружен труп 78-летней хозяйки жилища. Точная причина трагедии устанавливается. Одна из версий – нарушение правил эксплуатации печного отопления. 

Ещё одну человеческую жизнь огонь забрал в Речицком районе. В деревне Молчаны загорелись дом и сарай. Спасти хозяина жилища не удалось. Тело 54-летнего мужчины нашли в одной из комнат.  Предварительная версия возникновения пожара - нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления. Оперативно-следственная группа проводит проверку. 

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014