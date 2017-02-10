Международный турнир по киокушин-кан каратэ “Кубок Полесья” пройдёт в Гомеле
10.02.2017 пятница
Соревнования соберут бойцов из Беларуси, Украины, России и Казахстана. Традииционно выступят как взрослые спортсмены, так и каратисты-юниоры в возрасте от 12 до 17 лет. Турнир пройдёт 11 февраля в культурно-спортивном комплексе железнодорожников.
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