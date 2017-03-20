Мини-футбол.. БЧ отстояла позицию в первой восьмёрке участников чемпионата Беларуси

В 23 туре национального первенства «железнодорожники» встречались со своими ближайшими преследователями – футболистами гродненского «УВД-Динамо». От исхода поединка зависела судьба восьмой строчки таблицы, которую занимала БЧ. И её удалось удержать – гомельчане победили - 2:1. 23-й тур принёс первую с начала чемпионата победу светлогорскому ЦКК – со счётом 4:1 было повержено столичное «Динамо-БНТУ». «Агрокомбинат «Южный» потерпел разгромное поражение от могилёвского «Форте» - 1:6. Также досадно проиграл гомельский ВРЗ, в Микашевичах уступивший «Граниту» - 3:4.