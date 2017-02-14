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Мини-футбол. ВРЗ упустил победу над МАПИДом за 45 секунд до конца матча

14.02.2017 вторник

Напряжённым выдался последний поединок 18 тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, состоявшийся вчера в Гомеле. Напомню, местный ВРЗ принимал столичный МАПИД. Сперва всё складывалось благоприятно для хозяев: после первого тайма они вели - 3:1. Однако во второй половине встречи гости сумели быстро сравнять счёт. На 29-й минуте Гончаров снова вывел «вагоностроителей» вперёд, но за 45 секунд до финального свистка победа была всё же упущена – 4:4. Тем не менее, ВРЗ по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата. 

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