Мини-футбол. ВРЗ упустил победу над МАПИДом за 45 секунд до конца матча

Напряжённым выдался последний поединок 18 тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, состоявшийся вчера в Гомеле. Напомню, местный ВРЗ принимал столичный МАПИД. Сперва всё складывалось благоприятно для хозяев: после первого тайма они вели - 3:1. Однако во второй половине встречи гости сумели быстро сравнять счёт. На 29-й минуте Гончаров снова вывел «вагоностроителей» вперёд, но за 45 секунд до финального свистка победа была всё же упущена – 4:4. Тем не менее, ВРЗ по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата.