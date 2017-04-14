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Минобразования утвердило график проведения централизованного тестирования

14.04.2017 пятница

График ЦТ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Испытания начнутся с 12 июня с ЦТ по белорусскому языку, а завершатся 2 июля. Сдавать будут всемирную историю. Регистрация продлится с 30 апреля и по 3 июня. 

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