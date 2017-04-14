Минобразования утвердило график проведения централизованного тестирования

График ЦТ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Испытания начнутся с 12 июня с ЦТ по белорусскому языку, а завершатся 2 июля. Сдавать будут всемирную историю. Регистрация продлится с 30 апреля и по 3 июня.