Минский "Дорожник" в седьмой раз выиграл Кубок Беларуси по мини-футболу, обыграв в финале "Лидсельмаш" со счетом 5:4. Вскоре у лидчан будет отличная возможность поквитаться с "дорожниками" за поражение в Кубке страны. Уже в ближайший уик-энд в Лиде они примут своих обидчиков в матче 16-го тура национального первенства. После первого круга чемпионата Беларуси лидирует гомельский ВРЗ - 39 очков, на второй позиции минская "Столица" - 36, третьим идет "Дорожник" - 35, "Лидсельмаш" отстает на 5 баллов.