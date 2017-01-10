Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
10.01.17
11.01.17
EUR
Евро
2.065
2.081
USD
Доллар США
1.9597
1.964
RUB
Российских рублей
3.2723
3.2757
подробнее

Новости

все новости

Минспорта наградило лучших спортсменов 2016 года

10.01.2017 вторник

В Минске состоялось чествование лучших спортсменов 2016 года, удостоенных наград Министерства спорта и туризма Беларуси. Награды спортсменам вручил министр Александр Шамко. Наибольшее внимание в ходе церемонии, естественно, было приковано к призёрам Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Напомню, на главных стартах четырехлетия в Бразилии белорусские спортсмены завоевали 9 медалей. Из них три – на счету представителей Гомельской области. А с Паралимпиады в наш регион приехало одно золото. Все спортсмены удостоены нагрудного знака Минспорта "За развіццё фізічнай культуры і спорту ў Рэспубліцы Беларусь".

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014