Минспорта наградило лучших спортсменов 2016 года

В Минске состоялось чествование лучших спортсменов 2016 года, удостоенных наград Министерства спорта и туризма Беларуси. Награды спортсменам вручил министр Александр Шамко. Наибольшее внимание в ходе церемонии, естественно, было приковано к призёрам Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Напомню, на главных стартах четырехлетия в Бразилии белорусские спортсмены завоевали 9 медалей. Из них три – на счету представителей Гомельской области. А с Паралимпиады в наш регион приехало одно золото. Все спортсмены удостоены нагрудного знака Минспорта "За развіццё фізічнай культуры і спорту ў Рэспубліцы Беларусь".