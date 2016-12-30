Мобильные операторы готовы к потоку праздничных звонков и сообщений
30.12.2016 пятница
Компании пообещали, что в новогоднюю ночь перебоев не будет. В эти дни нагрузка на телефонную сеть традиционно повышается многократно. Справиться с волной интернет-поздравлений помогут высокоскоростные 3G и 4G.
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