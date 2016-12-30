Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
30.12.16
31.12.16
EUR
Евро
2.045
2.045
USD
Доллар США
1.9585
1.9585
RUB
Российских рублей
3.244
3.244
подробнее

Новости

все новости

Мобильные операторы готовы к потоку праздничных звонков и сообщений

30.12.2016 пятница

Компании пообещали, что в новогоднюю ночь перебоев не будет. В эти дни нагрузка на телефонную сеть традиционно повышается многократно. Справиться с волной интернет-поздравлений помогут высокоскоростные 3G и 4G.

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014