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Мокрый снег ожидается 14 января на территории Гомельской области

13.01.2017 пятница

В отдельных районах возможен слабый туман. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными на дорогах. Нестабильная температура от минус 6 до плюс 2 градусов будет способствовать образованию гололёда. Преобладающими видами аварий в таких погодных условиях являются съезды в кювет, встречные столкновения и столкновения на перекрёстках. Причины происшествий - неправильно выбранная скорость и невнимательность водителей. ГАИ призывает водителей к предельной собранности на дорогах, выбору безопасной скорости, соблюдению дистанции и использованию ремней безопасности.

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