Молодежная сборная по мини-футболу сыграет в Гомеле против сверстников из Молдовы

Молодежная сборная по мини-футболу до 21 года проведет в гомельском спорткомплексе «Локомотив» два товарищеских матча. 28 февраля и 1 марта наша молодежь сыграет со сверстниками из Молдовы. В состав команды были приглашены вратарь светлогорского ЦКК Владислав Бобруйко, а также полевые игроки этого клуба Андрей Михальчук и Алексей Пугач. В составе молодежки будет и один представитель гомельского ВРЗ - Юрий Березовский. Кроме этого, к тренировкам в составе сборной будут привлечены футболисты ГомГУ-АК Южный: Денис Зайцев, Валентин Козел, Михаил Сухашвили и Ростислав Фролов.