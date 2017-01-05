Мороз крепчает: рекомендации МЧС, медиков, ГАИ

Северный ветер значительно усилит влияние морозов в рождественские выходные. Об этом сообщили в Республиканском гидрометцентре. Самые холодные дни ожидаются 7 и 8 января. Температура воздуха в субботу ночью будет от 14 до 22 градусов мороза, при прояснениях минус 24-27 градусов. В воскресенье - ещё на пару градусов холоднее, ночью ожидается 18-25 ниже нуля, при прояснениях до минус 27. В гидрометцентре отметили, что в ближайшее время ожидаются резкие перепады атмосферного давления и температуры, что будет влиять на самочувствие метеозависимых людей.

МЧС напоминает, что сильные морозы чреваты обморожениями. Причём, пострадать можно в считанные минуты. Чаще и быстрее всего у людей замерзают ноги, руки и лицо, и в большинстве случаев это происходит незаметно. Поэтому, если у кого-то из окружающих внезапно побелели мочки ушей, кончик носа, подбородок или щёки, важно сразу сообщить человеку об этом. Следует помнить, что, чтобы не замёрзнуть, надо двигаться. Если происходит онемение рук – их надо растереть друг о друга, а когда кровоток восстановится – засунуть подмышки. Стоит снять кольца и часы – это улучшает циркуляцию крови. Чтобы вызвать прилив крови к лицу, можно сделать 10-15 глубоких наклонов. Полезно выпить горячего сладкого чаю или кофе, съесть несколько таблеток глюкозы или кусочков сахара.

Медики также не рекомендуют носить на морозе металлические украшения во избежание холодовых травм. Также не стоит курить, так как курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, что делает конечности более уязвимыми. Обморожению способствуют и влажность воздуха, ветер, ослабление здоровья, алкогольное опьянение. При этом обморожение нередко подступает незаметно, без боли, поэтому необходимо чаще проверять чувствительность кожи лица, постоянно шевелить пальцами рук и ног. Напомню, в Беларусь приходят сильные морозы.

Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния. В случае крайней необходимости нужно отправляться в дорогу, только тщательно проверив автомобиль и убедившись в его технической исправности, чтобы не оказаться на трассе в опасной ситуации. Также важно тепло одеться, не забыть взять в дорогу заряженный мобильный телефон, буксировочный трос, лопату и термос с горячим чаем. Следует не забывать о выполнении ПДД и соблюдении повышенных мер безопасности на непредсказуемой зимней дороге.

С наступлением морозов фиксируется увеличение количества «печных» пожаров. Специалисты МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил эксплуатации печей. В холода их лучше топить не более 2-3 раз в день с перерывами и прекращать топку не менее чем за 2 часа до отхода ко сну. Непрерывная топка может привести к перекалу печи, появлению трещин и пожару. Для розжига огня нельзя использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Замёрзшие системы отопления можно отогревать при помощи горячего песка, воды или специального прибора. Запрещено использовать открытый огонь.