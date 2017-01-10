Мозырская "Арена" представит Беларусь на цирковом фестивале в Монте-Карло

Мозырский центр циркового искусства "Арена" представит Беларусь на самом престижном международном цирковом фестивале в Монте-Карло (4-5 февраля). Как сообщила директор центра Наталья Дайнеко, в Монако выступят канатоходцы "Арены". Номер, в котором участвуют пять артистов от 13 до 20 лет, технически очень сложный, как и оборудование для него. Отмечу, фестиваль в Монте-Карло каждый год собирает только самые лучшие цирковые номера из разных стран, поэтому считается, что для любого артиста уже само участие в нём является высшим достижением.