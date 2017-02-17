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М.Рыженков: главная идея декрета №3 - стимулировать людей уплачивать налоги

17.02.2017 пятница

Главная идея декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" - стимулировать людей уплачивать налоги. Об этом сегодня заявил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков во время выездного приёма в Рогачёве. По его словам, в Беларуси, используя механизмы декрета №3, стремятся возместить расходы государства на социальные услуги, которые оказывались гражданам, не уплатившим или уплатившим не в полном объёме налоги. Максим Рыженков также отметил, что путём выездных приёмов Администрация Президента стремится не только разъяснить вопросы реализации норм декрета, но и в целом изучить вопросы, которые волнуют людей в регионах.

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