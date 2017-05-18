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На Гомельский экономический форум уже подали заявки 682 участника

18.05.2017 четверг

Большинство из них - представители Беларуси. В данный момент известно об участии 176 иностранных представителей из 12 стран. На Форуме будет работать 6 секций, которые посвящены строительству, АПК, торговле, туризму, бизнесу и инновациям.

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