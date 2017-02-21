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На объекты строительства в сфере здравоохранения из областного бюджета выделят 20 миллионов рублей

21.02.2017 вторник

На реализацию инвестпрограммы Гомельской области из бюджета региона будет направлено более 131 миллиона рублей. На объекты строительства в сфере здравоохранения предусмотрено направить более 20 миллионов. В частности, будут продолжены строительство и реконструкция детской областной клинической больницы в Гомеле. В числе других социально значимых объектов, - строительство двух детских домов семейного типа - в Лоеве и Рогачеве, а также реконструкция здания под детский сад в Новобелицком районе областного центра. Программой также предусматривается продолжение реконструкции пешеходной зоны набережной реки Сож в Гомельском парке.

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