На объекты строительства в сфере здравоохранения из областного бюджета выделят 20 миллионов рублей

На реализацию инвестпрограммы Гомельской области из бюджета региона будет направлено более 131 миллиона рублей. На объекты строительства в сфере здравоохранения предусмотрено направить более 20 миллионов. В частности, будут продолжены строительство и реконструкция детской областной клинической больницы в Гомеле. В числе других социально значимых объектов, - строительство двух детских домов семейного типа - в Лоеве и Рогачеве, а также реконструкция здания под детский сад в Новобелицком районе областного центра. Программой также предусматривается продолжение реконструкции пешеходной зоны набережной реки Сож в Гомельском парке.