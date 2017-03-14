На оз. Червоном задержали четырёх человек, добывавших щуку во время нереста

В Житковичском районе на озере Червоное за сутки задержали сразу четырёх человек, промышлявших добычей щуки во время её нереста. Нарушителями оказались жители соседнего Солигорского района. Один из них ночью с фонарём глушил нерестящуюся рыбу палкой. Так ему удалось добыть 67 особей. Его односельчанин выловил 30 щук «пауком». Ещё двоих задержали во время переноски мешков с рыбой – в сумме у них было 72 щуки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Кроме ответственности, рыбакам-нелегалам придётся возместить по 207 рублей за каждую особь нерестящейся щуки.