Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
14.03.17
15.03.17
EUR
Евро
2.0456
2.0371
USD
Доллар США
1.9122
1.9143
RUB
Российских рублей
3.2353
3.2463
подробнее

Новости

все новости

На оз. Червоном задержали четырёх человек, добывавших щуку во время нереста

14.03.2017 вторник

В Житковичском районе на озере Червоное за сутки задержали сразу четырёх человек, промышлявших добычей щуки во время её нереста. Нарушителями оказались жители соседнего Солигорского района. Один из них ночью с фонарём глушил нерестящуюся рыбу палкой. Так ему удалось добыть 67 особей. Его односельчанин выловил 30 щук «пауком». Ещё двоих задержали во время переноски мешков с рыбой – в сумме у них было 72 щуки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Кроме ответственности, рыбакам-нелегалам придётся возместить по 207 рублей за каждую особь нерестящейся щуки. 

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014