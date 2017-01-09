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На смену морозам придут метели

09.01.2017 понедельник

На смену сильным морозам в Беларусь на этой неделе придут снег и метели, сообщили в Республиканском гидрометцентре. По этим данным пик морозов подходит к концу, они начнут постепенно ослабевать, но им на смену придут снег, порывистый ветер и метели. При этом первую половину недели погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Во вторник, 10 января, будет преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку возможен небольшой снег. Температура ночью составит 11-17 градусов мороза, днём прогнозируется минус 6 - минус 12. 

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