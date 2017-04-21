Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
21.04.17
22.04.17
EUR
Евро
2.0208
2.0208
USD
Доллар США
1.8826
1.8826
RUB
Российских рублей
3.3332
3.3332
подробнее

Новости

все новости

На Туровском лугу собралось рекордное количество турухтанов

21.04.2017 пятница

Туровский луг подтвердил звание самой важной в Европе миграционной остановки охраняемого вида птиц – на днях здесь зафиксировано рекордное количество турухтанов -  120 тысяч. Как отмечают орнитологи, это наибольшее количество птиц этого вида за 20 лет наблюдений, которые ведутся в Турове с 1997 года. Более того, сейчас это самое крупное место миграционных скоплений турухтанов во время весеннего пролёта во всей Европе. За последние десятилетия численность и ареал обитания этих птиц сильно сократились. Раньше учёные говорили о цифре в 10 млн особей, сейчас осталось 2.5 млн. В Беларуси турухтан занесён в Красную книгу. 

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014