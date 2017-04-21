На Туровском лугу собралось рекордное количество турухтанов

Туровский луг подтвердил звание самой важной в Европе миграционной остановки охраняемого вида птиц – на днях здесь зафиксировано рекордное количество турухтанов - 120 тысяч. Как отмечают орнитологи, это наибольшее количество птиц этого вида за 20 лет наблюдений, которые ведутся в Турове с 1997 года. Более того, сейчас это самое крупное место миграционных скоплений турухтанов во время весеннего пролёта во всей Европе. За последние десятилетия численность и ареал обитания этих птиц сильно сократились. Раньше учёные говорили о цифре в 10 млн особей, сейчас осталось 2.5 млн. В Беларуси турухтан занесён в Красную книгу.