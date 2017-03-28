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На выходных стартует чемпионат Беларуси по футболу среди команд высшей лиги

28.03.2017 вторник

Как известно, свой первый матч «Гомель» проведет в домашних стенах против борисовского «БАТЭ». За день до этого запланирована встреча дублирующих составов. Этот матч состоится 31 марта на стадионе СДЮШОР №8. Начало в 2 часа дня.

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