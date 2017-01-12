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Начался суд над 19-летней интернет-мошенницей

12.01.2017 четверг

Суд Гомельского района начал рассматривать уголовное дело в отношении 19-летней девушки, которая обвиняется в мошенничестве. Идея незаконно заработать деньги девушке пришла после того, как она сама стала жертвой мошенников в интернете. Она создала несколько аккаунтов в соцсетях с предложениями кредитов с низкими процентными ставками. Сумма кредита оговаривалась в пределах 20 тысяч рублей, а комиссия за перевод - от 1 до 55 рублей. После того, как пользователь присылал подтверждение оплаты, мошенница заносила его в чёрный список. Следствие установило, что за всё время ей было перечислено около 500 рублей от более чем 30 человек со всей Беларуси.

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