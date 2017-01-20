Естественный прирост населения и снижение общей смертности отмечают медики в Гомеле в минувшем году. Об этом на заседании горисполкома сообщил главный врач центральной поликлиники города Вячеслав Ященко. Он отметил, что по итогам года многие показатели госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность» в Гомеле превзошли прогнозные. Речь в первую очередь об увеличение продолжительности жизни и снижении коэффициента смертности новорожденных. В целом, население Гомеля в 2016 г. приросло более чем на 1 тысячу человек.