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Неделю профилактики потребления и распространения наркотиков проводит Гомельский обком БРСМ

01.03.2017 среда

Молодежь говорит - нет! Неделю профилактики потребления и распространения наркотиков проводит Гомельский обком БРСМ.  Мероприятие посвящено Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, который отмечается сегодня. Всего молодежные активисты проведут более 150 профилактических мероприятий. Среди них - информационные встречи, открытые диалоги и многое другое. На сегодняшний день запланировано проведение интернет-флешмоба. Чтобы стать его участником, необходимо записать видеоролик, высказав в нем свое отрицательное отношение к наркотикам и разместить в соцсетях с хэштегами #брсмпротив, #молодежьговоритнет, #наркотикнет, #гомельбезнаркотиков.

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