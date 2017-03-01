Молодежь говорит - нет! Неделю профилактики потребления и распространения наркотиков проводит Гомельский обком БРСМ. Мероприятие посвящено Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, который отмечается сегодня. Всего молодежные активисты проведут более 150 профилактических мероприятий. Среди них - информационные встречи, открытые диалоги и многое другое. На сегодняшний день запланировано проведение интернет-флешмоба. Чтобы стать его участником, необходимо записать видеоролик, высказав в нем свое отрицательное отношение к наркотикам и разместить в соцсетях с хэштегами #брсмпротив, #молодежьговоритнет, #наркотикнет, #гомельбезнаркотиков.