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Областной этап республиканской олимпиады пройдёт в Гомеле и Жлобине

04.01.2017 среда

Областной этап республиканской олимпиады по учебным предметам пройдёт с 9 по 13 января в Гомеле и  Жлобине. Лучших учащихся региона будут определять по знанию 17 предметов. В частности, на базе ГГУ имени Скорины пройдут испытания по химии, биологии, математике, физике, астрономии и информатике. Областной Дом учащихся и работников учреждений профобразования примет состязания по знанию географии, истории, обществоведения, русского и белорусского, а также пяти иностранных языков. А в 13-й школе Жлобина пройдёт областной этап олимпиады по трудовому обучению. 

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