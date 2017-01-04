Областной этап республиканской олимпиады пройдёт в Гомеле и Жлобине

Областной этап республиканской олимпиады по учебным предметам пройдёт с 9 по 13 января в Гомеле и Жлобине. Лучших учащихся региона будут определять по знанию 17 предметов. В частности, на базе ГГУ имени Скорины пройдут испытания по химии, биологии, математике, физике, астрономии и информатике. Областной Дом учащихся и работников учреждений профобразования примет состязания по знанию географии, истории, обществоведения, русского и белорусского, а также пяти иностранных языков. А в 13-й школе Жлобина пройдёт областной этап олимпиады по трудовому обучению.