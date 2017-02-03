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Облстат рассказал о самых высоких и самых низких зарплатах в регионе

03.02.2017 пятница

Больше всех в Гомельской области зарабатывают сотрудники ІТ-сферы. Средняя зарплата у них в прошлом году была более двух с половиной тысяч рублей. Второе место в рейтинге с большим отрывом занимают работники горнодобывающей промышленности. Средний заработок – более полутора тысяч рублей. Данные по зарплатам обнародовал облстат. Меньше всех в регионе зарабатывают соцработники. Средняя зарплата у них менее 400 рублей. В прошлом году в большинстве отраслей заработная плата снизилась. Ощутимее всего — в строительной — почти на 20%. Зато ай-тишники, производители одежды, работники трубопроводного транспорта, связи стали зарабатывать больше. 

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