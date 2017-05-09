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Около 5 тысяч человек приняли участие в "Параде победителей" в Гомеле

09.05.2017 вторник

Шествие, которое растянулось практически на километр, проследовало по улице Советской - от площади Восстания до Вечного огня. Возглавили его кадеты-барабанщики, следом на раритетных автомобилях ехали ветераны, а за ними проследовали гомельчане с портретами своих дедов и прадедов - участников Великой Отечественной войны. До начала шествия активисты раздали горожанам красно-зелёные ленты с яблоневым цветом. 

Торжественные мероприятия в Гомеле продолжились акциями, флешмобами, выставками, конкурсами патриотической песни, кинопоказами, презентациями, концертными и спортивными программами. Для их проведения задействованы более 25 площадок в разных уголках Гомеля. Каждый район города подготовил свою уникальную программу. 

Ярким финалом Дня Победы станут красочные фейерверки из четырёх точек Гомеля: возле Ледового дворца, по проспекту Космонавтов, в зоне отдыха «Пруды» и в Любенском микрорайоне. Начало в 23.00.

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