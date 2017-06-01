Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
01.06.17
02.06.17
EUR
Евро
2.0881
2.0924
USD
Доллар США
1.8673
1.8635
RUB
Российских рублей
3.2936
3.296
подробнее

Новости

все новости

Оранжевый уровень опасности объявлен в Гомельской области

01.06.2017 четверг

 Как сообщили в облгидромете,  завтра днем в регионе ожидается усиление ветра порывами до 20 м/с. Ночью преимущественно без осадков, а вот  днём во многих районах кратковременные дожди. Столбик термометра поднимется до 20 градусов.

 

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014