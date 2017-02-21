Отборочный тур «Воплощение» фестиваля-конкурса «Мельница моды» состоится в Гомеле 28 февраля

Региональный отборочный тур «Воплощение» Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды» состоится 28 февраля в Гомеле. В нём принимают участие как начинающие, так и опытные модельеры, прошедшие отбор на эскизном туре. Всего на суд жюри будут предложены более 25 коллекций. Также гостям и участникам фестиваля-конкурса будет представлена фотовыставка и уникальная выставка декоративно-прикладного творчества. Мероприятие состоится в областном Доме учащихся и работников учреждений профессионального образования на проспекте Октября. Начало 28 февраля в полдень.