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Оттепель продолжается, а сильных морозов до конца декабря не будет

22.12.2016 четверг

Белорусские синоптики  предупреждают: лед на реках и озерах  начал таять и выходить на него опасно. При этом температура воздуха  будет почти на 5 градусов выше климатической нормы. Скорее всего, белорусы останутся в Новый год без снега. 

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