Пасхальная выставка-ярмарка пройдёт в Гомеле

Её участниками станут более 50 мастеров-ремесленников со всех уголков Гомельщины. Они представят изделия ручной работы. Ожидается большой выбор традиционных пасхальных сувениров, принадлежностей для убранства праздничного стола. Также можно будет приобрести украшения, изделия и сувениры из различных материалов, интерьерные и игровые куклы, авторское мыло и другие приятные мелочи. Кроме того, запланирован бесплатный мастер-класс, будет работать фотозона. Мероприятие состоится 8 апреля в городском центре культуры.