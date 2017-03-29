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Передано в суд дело брачного афериста из Гомеля и его матери-подельницы

29.03.2017 среда

Передано в суд дело брачного афериста из Гомеля, который вместе со своей матерью выманил у людей более 85 тысяч долларов. В течение семи лет злоумышленники обманули более трёх десятков человек, в основном женщин. Схема не новая. Жертвы попадали под обаяние гомельчанина, который изображал богатого жениха. 39-летний мужчина рассказывал им различные небылицы про своё состояние, обещал жениться. Когда окончательно втирался в доверие, начинал просить деньги в долг. При этом не последнее место во всех махинациях играла его 66-летняя мать. В уголовном деле - 51 факт их преступлений. Семейке грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

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