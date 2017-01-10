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Первая стартап-школа откроется в Гомельской области в феврале

10.01.2017 вторник

Она разместится в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации. Об этом сообщила доцент вуза Ирина Трусевич. Она отметила, что спикерами и консультантами в школе будут выступать только успешные белорусские бизнесмены. Участников научат строить бизнес с нуля, избежав при этом риска траты огромных денег и сил на создание невостребованного продукта или услуги. Стартап-школа "Гомель" - некоммерческий проект. Его цель - помочь желающим реализовать креативную бизнес-идею и запустить собственное дело. Подобные школы уже появились в Минске, Бресте, Витебске и Гродно.

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