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Писатель Эдуард Успенский госпитализирован в Москве

01.06.2017 четверг

Советский и российский детский писатель Эдуард Успенский экстренно госпитализирован в Москве, передают представители российской прессы, со ссылкой на инсайдеров.

Несколько лет назад у писателя было диагностировано онкологическое заболевание. По сообщениям, накануне Эдуард Николаевич резко почувствовал себя хуже, поэтому обратился за помощью медиков. Специалистам удалось стабилизировать состояние Успенского, однако сейчас ему необходимо находится под постоянным наблюдением врачей.

С творчеством Эдуарда Успенского знаком каждый ребенок, выросший в СССР или странах, ранее в него входивших. Среди наиболее известных персонажей, придуманных писателем - Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик.

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