По-летнему тепло станет только на следующей неделе

Тепло начнет возвращаться в Беларусь в воскресенье. Такой прогноз сделали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



По словам синоптиков, начало календарного лета встречает жителей страны неустойчивой, прохладной и ветреной погодой. Виной тому атмосферные фронты и холодные неустойчивые воздушные массы, поступающие с севера Европы.



Ситуация изменится в начале следующей недели. Погоду в стране будут формировать атмосферные фронты и очень теплые воздушные массы с Западной Европы, что скажется на дальнейшем повышении температурного фона. В понедельник, 5 июня, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 10-17 выше нуля, днем - 17-24, по юго-восточной части воздух прогреется до 25-29 градусов.