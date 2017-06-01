Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
01.06.17
02.06.17
EUR
Евро
2.0881
2.0924
USD
Доллар США
1.8673
1.8635
RUB
Российских рублей
3.2936
3.296
подробнее

Новости

все новости

По-летнему тепло станет только на следующей неделе

01.06.2017 четверг

Тепло начнет возвращаться в Беларусь в воскресенье. Такой прогноз сделали в  Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. 

По словам синоптиков, начало календарного лета встречает жителей страны неустойчивой, прохладной и ветреной погодой. Виной тому атмосферные фронты и холодные неустойчивые воздушные массы, поступающие с севера Европы.

Ситуация изменится в начале следующей недели. Погоду в стране будут формировать атмосферные фронты и очень теплые воздушные массы с Западной Европы, что скажется на дальнейшем повышении температурного фона. В понедельник, 5 июня, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 10-17 выше нуля, днем - 17-24, по юго-восточной части воздух прогреется до 25-29 градусов.

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014