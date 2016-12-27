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По вине нетрезвых водителей в регионе погибли 14 человек

27.12.2016 вторник

В Гомельской области в этом году по вине нетрезвых водителей 14 человек погибли и около 50 получили травмы. Всего в регионе за 11 месяцев водители в состоянии опьянения совершили 46 ДТП. Как рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции, тяжесть последствий дорожно-транспоттных происшествий, совершенных пьяными водителями, как правило, значительно выше обычных. 30 декабря в Республике пройдет Единый день безопасности дорожного движения, направленный на профилактику правонарушений и ДТП в состоянии опьянения.

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